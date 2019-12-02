В Индии 15 человек стали жертвами проливных дождей

10:59, 2 декабря 2019
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От непогоды пострадал штат Тамилнад.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По меньшей мере 15 человек погибли в штате Тамилнад на юге Индии в результате проливных дождей. 

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Осадки привели к обвалу домов и затоплениям, передает Xinhua со ссылкой на местные власти. 

Обрушение стен домов произошло в деревне Надур региона Коимбатур, расположенной примерно в 502 км к юго-западу от столицы штата Тамилнад Ченнаи.

Власти в срочном порядке отправили сотрудников полиции и силы реагирования на стихийные бедствия для проведения спасательных работ на месте происшествия и извлечения тел из-под обломков.

Напомним, город Масатлан в мексиканском штате Синалоа пострадал от мощного дождя, который не прекращался 7 часов.

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Теги: #Индия#погода#наводнение
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