В Индии 15 человек стали жертвами проливных дождей

От непогоды пострадал штат Тамилнад.

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По меньшей мере 15 человек погибли в штате Тамилнад на юге Индии в результате проливных дождей.

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Осадки привели к обвалу домов и затоплениям, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Обрушение стен домов произошло в деревне Надур региона Коимбатур, расположенной примерно в 502 км к юго-западу от столицы штата Тамилнад Ченнаи.

Власти в срочном порядке отправили сотрудников полиции и силы реагирования на стихийные бедствия для проведения спасательных работ на месте происшествия и извлечения тел из-под обломков.

Напомним, город Масатлан в мексиканском штате Синалоа пострадал от мощного дождя, который не прекращался 7 часов.