Проливной дождь затопил город Масатлан в Мексике
Информация о пострадавших уточняется.
Город Масатлан в мексиканском штате Синалоа пострадал от мощного дождя, который не прекращался 7 часов.
Франция и Италия пострадали от наводнений
В результате некоторые улицы были затоплены по крыши машин, передает Stormnews.
Информация о пострадавших уточняется.
Segunda Tormenta Invernal y Frente Frío No. 9 causan inundaciones en #Mazatlán ? @conagua_mx informa personal trabaja en desalojo de habitantes afectados ☹️ pic.twitter.com/LotFkjLbSP— cuartamx noticias (@cuarta_) 28 ноября 2019 г.
Напомним, жертвами стихийных бедствий в Кении, вызванных сильными дождями, стали по меньшей мере 120 человек.
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