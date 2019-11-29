Проливной дождь затопил город Масатлан в Мексике

16:16, 29 ноября 2019
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Информация о пострадавших уточняется.

Проливной дождь затопил город Масатлан в Мексике / twitter.com/ElSoldeMzt
Проливной дождь затопил город Масатлан в Мексике / twitter.com/ElSoldeMzt

Город Масатлан в мексиканском штате Синалоа пострадал от мощного дождя, который не прекращался 7 часов.

Франция и Италия пострадали от наводнений

В результате некоторые улицы были затоплены по крыши машин, передает Stormnews

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, жертвами стихийных бедствий в Кении, вызванных сильными дождями, стали по меньшей мере 120 человек.

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Теги: #наводнение#Мексика
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