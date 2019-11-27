Туман, дождь и мокрый снег: украинцев предупредили об ухудшении погоды 28-29 ноября
Дожди и мокрый снег ожидаются на Закарпатье.
В течение 28-29 ноября в Украине ожидается ухудшение погодных условий.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, 28 ноября на большей части территории страны ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Днем 28 ноября и ночью 29 ноября на Закарпатье ожидается значительный дождь, в горах с мокрым снегом (I уровень опасности, желтый).
Напомним, до конца текущей недели в Украине ожидается потепление. Кроме того, пройдут дожди и мокрый снег.
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