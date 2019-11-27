Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание

Завтра в Украине температура +3...+7 градусов.

В Украине похолодает с 1 декабря / фото УНИАН

В ближайшие дни в Украине морозов не ожидается, похолодание придет 1-2 декабря.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, завтра, 28 ноября, температура воздуха в течение дня в большинстве областей +3...+7 градусов, на западе и юге +6...+12 градусов. Осадки ожидаются в западных областях.

В Киеве в четверг без существенных осадков, ночью около нуля, днем +2..+4 градуса.

29 ноября дожди пройдут почти по всей Украине. А похолодание вернется с 1-2 декабря.

Напомним, до конца текущей недели в Украине ожидается потепление. Кроме того, пройдут дожди и мокрый снег.