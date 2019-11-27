Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание
Завтра в Украине температура +3...+7 градусов.
В ближайшие дни в Украине морозов не ожидается, похолодание придет 1-2 декабря.
В Украине сегодня немного потеплеет, местами пройдут дожди и снег (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Так, завтра, 28 ноября, температура воздуха в течение дня в большинстве областей +3...+7 градусов, на западе и юге +6...+12 градусов. Осадки ожидаются в западных областях.
В Киеве в четверг без существенных осадков, ночью около нуля, днем +2..+4 градуса.
29 ноября дожди пройдут почти по всей Украине. А похолодание вернется с 1-2 декабря.
Напомним, до конца текущей недели в Украине ожидается потепление. Кроме того, пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода в Украине
- Винница+2°... -5°
- Днепр+3°... 0°
- Донецк+3°... +2°
- Житомир+2°... -5°
- Запорожье+4°... +1°
- Ивано-Франковск+5°... +1°
- Киев+2°... -5°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск+2°... +1°
- Луцк+5°... +1°
- Львов+7°... +2°
- Николаев+5°... -2°
- Одесса+4°... 0°
- Полтава+2°... -3°
- Ровно+3°... +1°
- Симферополь+9°... +3°
- Сумы+2°... -2°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+3°... -2°
- Хмельницкий+2°... -2°
- Черкассы+2°... -4°
- Чернигов+1°... -6°
- Черновцы+4°... +1°
Виргиния, США
+9°
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