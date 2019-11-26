Греция пострадала от шторма "Герон"
Два человека погибли.
На Грецию обрушился мощный шторм "Герон".
Европу накрыли снегопады и проливные дожди
Больше всего пострадала Аттика. В населенных пунктах Кинета и Мегара повалены деревья, подтоплены десятки домов, передает Stormnews со ссылкой на телеканал ERT.
Из-за непогоды нарушено электроснабжение, возникли проблемы с автомобильным и железнодорожным сообщением. Жертвой стихии стали два человека, которые находились на яхте в районе города Антиррио и попали в сильный шторм.
Напомним, во время шторма улицы мексиканского города Санчес-Магальянес накрыла пена, образованная морскими волнами и ледяными северными ветрами.
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