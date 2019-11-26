Греция пострадала от шторма "Герон"

Два человека погибли.

Шторм в Греции / REUTERS

На Грецию обрушился мощный шторм "Герон".

Читайте также Европу накрыли снегопады и проливные дожди

Больше всего пострадала Аттика. В населенных пунктах Кинета и Мегара повалены деревья, подтоплены десятки домов, передает Stormnews со ссылкой на телеканал ERT.

Из-за непогоды нарушено электроснабжение, возникли проблемы с автомобильным и железнодорожным сообщением. Жертвой стихии стали два человека, которые находились на яхте в районе города Антиррио и попали в сильный шторм.

Напомним, во время шторма улицы мексиканского города Санчес-Магальянес накрыла пена, образованная морскими волнами и ледяными северными ветрами.