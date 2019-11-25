Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и потепление (карта)
Потепление начнется с четверга.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, ожидаются дожди и мокрый снег.
В понедельник в Украине практически без осадков. На юге до +9°, в остальных регионах до -2°...+3°.
Во вторник в Украине без осадков. Температура днем на западе до +13°.
В среду, 27 ноября, местами пройдут дожди и мокрый снег. Самая теплая погода будет на юге до +8°. В остальных регионах до +1°...+6°.
В четверг в Украине также ожидаются осадки. Ночью по стране температура -1°…+9°, днем до +12°.
В пятницу местами пройдут дожди. Днем на юге до +15°, в остальных регионах до +14°.
30 ноября и 1 декабря в Украине практически без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на севере - до -5°, на остальной территории -4°…+3°. Днем температура по стране +1°...+12°. В воскресенье ночью на севере и востоке температура до -4°, днем в Украине от -1° до +6°.
Народный прогноз погоды в Украине
25 ноября - свящмуч. Иосафата, Иоанна Милостивого, Саввы. Если дождь или снег на Ивана Милостивого, то будет оттепель до Введения (4 декабря). Выпал снег - весна будет поздней.
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26 ноября - Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, Германа, Никифора. Иней на деревьях - на хороший урожай.
27 ноября - день памяти апостола Филиппа, Григория, Федора. Иней на Филиппа - будет овес, как липа. Дождит - уродит пшеница. Если облачно или снежно - май будет дождливый. Иней на деревьях - к морозам, туман - к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет.
28 ноября - день памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, Варвары, Дмитрия. Утки или гуси все чаще стали перелетать с места на место - на холодную зиму. Снег, выпавший на Гурия, вплоть до весны не растает. На Гуриев день зима с коня слезает, встает на ноги, кует седые морозы, стелет по рекам, озерам ледяные мосты, сыплет из одного рукава снег, а из другого иней.
29 ноября - день Святого Матфея, апостола и евангелиста, Ефросинии, Семена. На Матвея земля преет, на Матвея земля потеет, потому что Матвей - время оттепели, правда, короткой. Если в день апостола Матфея веют буйные ветры, то быть метелям и метелям до Николая зимнего (19 декабря).
30 ноября - Григория, Никона, Лазаря, Михаила. Осоковое листья ложится лицом вверх - к студеной зиме, если изнанкой кверху - зима предполагается теплая.
1 декабря - день Платона и Романа. Каков первый день декабря, такова и вся зима будет. Если с утра тепло - будет оттепель в начале зимы, холод и метелица днем - такой будет середина зимы; под вечер начнется метелица - зима будет уходить от нас неохотно.
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- Винница-2°... -3°
- Днепр+3°... -4°
- Донецк+2°... -4°
- Житомир-2°... -3°
- Запорожье+4°... -3°
- Ивано-Франковск+2°... 0°
- Киев-1°... -7°
- Кировоград+1°... -6°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+1°... -1°
- Львов+2°... 0°
- Николаев+3°... -2°
- Одесса+3°... 0°
- Полтава+1°... -5°
- Ровно0°... -2°
- Симферополь+9°... +1°
- Сумы0°... -5°
- Тернополь0°... -2°
- Харьков+1°... -4°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницкий-1°... -2°
- Черкассы0°... -4°
- Чернигов0°... -9°
- Черновцы+3°... +1°