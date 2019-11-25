Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и потепление (карта)

Потепление начнется с четверга.

На этой неделе в Украине ожидается снег с дождем / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, ожидаются дожди и мокрый снег.

В понедельник в Украине практически без осадков. На юге до +9°, в остальных регионах до -2°...+3°.

Прогноз на 25 ноября / УНИАН

Во вторник в Украине без осадков. Температура днем на западе до +13°.

Прогноз на 26 ноября / УНИАН

В среду, 27 ноября, местами пройдут дожди и мокрый снег. Самая теплая погода будет на юге до +8°. В остальных регионах до +1°...+6°.

Прогноз на 27 ноября / УНИАН

В четверг в Украине также ожидаются осадки. Ночью по стране температура -1°…+9°, днем до +12°.

Прогноз на 28 ноября / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди. Днем на юге до +15°, в остальных регионах до +14°.

Прогноз на 29 ноября / УНИАН

30 ноября и 1 декабря в Украине практически без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на севере - до -5°, на остальной территории -4°…+3°. Днем температура по стране +1°...+12°. В воскресенье ночью на севере и востоке температура до -4°, днем в Украине от -1° до +6°.

Прогноз на 30 ноября / УНИАН

Прогноз на 1 декабря / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

25 ноября - свящмуч. Иосафата, Иоанна Милостивого, Саввы. Если дождь или снег на Ивана Милостивого, то будет оттепель до Введения (4 декабря). Выпал снег - весна будет поздней.

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26 ноября - Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, Германа, Никифора. Иней на деревьях - на хороший урожай.

27 ноября - день памяти апостола Филиппа, Григория, Федора. Иней на Филиппа - будет овес, как липа. Дождит - уродит пшеница. Если облачно или снежно - май будет дождливый. Иней на деревьях - к морозам, туман - к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет.

28 ноября - день памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, Варвары, Дмитрия. Утки или гуси все чаще стали перелетать с места на место - на холодную зиму. Снег, выпавший на Гурия, вплоть до весны не растает. На Гуриев день зима с коня слезает, встает на ноги, кует седые морозы, стелет по рекам, озерам ледяные мосты, сыплет из одного рукава снег, а из другого иней.

29 ноября - день Святого Матфея, апостола и евангелиста, Ефросинии, Семена. На Матвея земля преет, на Матвея земля потеет, потому что Матвей - время оттепели, правда, короткой. Если в день апостола Матфея веют буйные ветры, то быть метелям и метелям до Николая зимнего (19 декабря).

30 ноября - Григория, Никона, Лазаря, Михаила. Осоковое листья ложится лицом вверх - к студеной зиме, если изнанкой кверху - зима предполагается теплая.

1 декабря - день Платона и Романа. Каков первый день декабря, такова и вся зима будет. Если с утра тепло - будет оттепель в начале зимы, холод и метелица днем - такой будет середина зимы; под вечер начнется метелица - зима будет уходить от нас неохотно.

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