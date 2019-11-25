В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -1°

Вечером в столице до -4°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 25 ноября в Киеве без осадков, температура до -1°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -4°. Ветер юго-восточный, до 3,5 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:33, а зайдет в 16:04.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 25 ноября, в Украине без осадков, температура до +9°.

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