В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -1°

08:30, 25 ноября 2019
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Вечером в столице до -4°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 25 ноября в Киеве без осадков, температура до -1°.

Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -4°. Ветер юго-восточный, до 3,5 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:33, а зайдет в 16:04.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 25 ноября, в Украине без осадков, температура до +9°.

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Теги: #Киев#погода
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