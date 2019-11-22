На границе Лаоса и Таиланда произошла серия землетрясений

Оба землетрясения произошли в провинции Сайнябули.

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На границе Лаоса и Таиланда 21 ноября произошла серия землетрясений.

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На лаосской территории произошла серия землетрясений: в 04:03 по местному времени было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,9, в 06:50 - землетрясение магнитудой 6,4. Оба землетрясения произошли в провинции Сайнябули, передает Синьхуа со ссылкой на гидрометеорологический отдел Министерства природных ресурсов и окружающей среды Лаоса.

Заметные подземные толчки ощущались в городе Луангпрабанг на севере страны и столице Вьентьяне, которые расположены недалеко от эпицентра. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

В то же время в ряде провинций на севере Таиланда и в столице Бангкоке жители, находившиеся в высоких зданиях, ощутили подземные толчки.

Напомним, во вторник, 20 ноября, в южном мексиканском штате Чьяпас произошло землетрясение магнитудой 6,4.