В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,4
Сообщений о жертвах и материальном ущербе пока не поступало.
Во вторник, 20 ноября, в южном мексиканском штате Чьяпас произошло землетрясение магнитудой 6,4.
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,1
Землетрясение произошло в 22:27 по местному времени, эпицентр подземных толчков располагался в 164 км к юго-западу от города Сьюдад-Идальго. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км, передает Xinhua со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу Мексики.
Подземные толчки ощущались в некоторых районах в Чьяпасе. Сообщений о жертвах и материальном ущербе пока не поступало. Местные власти запустили план чрезвычайного реагирования.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло 11 ноября во Франции, пострадали четыре человека.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+9°... 0°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк+2°... -7°
- Житомир+8°... +1°
- Запорожье+3°... -3°
- Ивано-Франковск+12°... +7°
- Киев+5°... 0°
- Кировоград+5°... 0°
- Луганск+2°... -8°
- Луцк+11°... +5°
- Львов+13°... +7°
- Николаев+7°... +2°
- Одесса+9°... +5°
- Полтава+2°... -3°
- Ровно+9°... +4°
- Симферополь+9°... +2°
- Сумы+3°... -5°
- Тернополь+12°... +5°
- Харьков+2°... -4°
- Херсон+7°... +1°
- Хмельницкий+10°... +3°
- Черкассы+5°... 0°
- Чернигов+3°... -1°
- Черновцы+13°... +5°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+4 °
Влажность:69 %
Давление:753 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков:5 %
Восход:06:57
Закат16:52
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей