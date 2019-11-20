В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,4

14:24, 20 ноября 2019
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Сообщений о жертвах и материальном ущербе пока не поступало.

В Мексике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Мексике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 20 ноября, в южном мексиканском штате Чьяпас произошло землетрясение магнитудой 6,4.

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Землетрясение произошло в 22:27 по местному времени, эпицентр подземных толчков располагался в 164 км к юго-западу от города Сьюдад-Идальго. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км, передает Xinhua со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу Мексики.

Подземные толчки ощущались в некоторых районах в Чьяпасе. Сообщений о жертвах и материальном ущербе пока не поступало. Местные власти запустили план чрезвычайного реагирования.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло 11 ноября во Франции, пострадали четыре человека.

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Теги: #землетрясение#Мексика
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