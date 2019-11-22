Погода на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)
Холоднее всего будет на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 ноября в Украине будет холодно и без осадков.
Синоптики предупредили о штормовом ветре в Украине 22 ноября
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -9°, днем до -1°. Жителей южных областей ожидает переменная облачность. Ночью температура до -6°, днем до +6°.
На западе Украины облачно с прояснениями. Температура ночью до -5°, днем до +2°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до -8°, днем до +3°. В центре переменная облачность, температура ночью до -7°, днем до -3°.
Согласно народному прогнозу, 22 ноября - Матрены, Онисифора, Порфирия, Ивана, Александра, Антона. Если на Мотронин день гусь выйдет на лед, то будет плавать по воде (морозы будут не скоро). Если в ноябре Мотря на белом коне приедет, то острую зиму нам привезет.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница-3°... -6°
- Днепр-3°... -7°
- Донецк-1°... -9°
- Житомир-3°... -6°
- Запорожье-2°... -6°
- Ивано-Франковск0°... -4°
- Киев-4°... -7°
- Кировоград-2°... -7°
- Луганск-3°... -11°
- Луцк0°... -4°
- Львов+1°... -4°
- Николаев0°... -3°
- Одесса+1°... 0°
- Полтава-3°... -8°
- Ровно-1°... -6°
- Симферополь+4°... -3°
- Сумы-3°... -8°
- Тернополь-1°... -5°
- Харьков-4°... -9°
- Херсон0°... -3°
- Хмельницкий-2°... -6°
- Черкассы-1°... -5°
- Чернигов-3°... -8°
- Черновцы0°... -3°