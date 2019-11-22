Погода на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)

Холоднее всего будет на востоке.

В Украине сегодня будет холодно / фото pixabay.com

Согласно данным Погода УНИАН, 22 ноября в Украине будет холодно и без осадков.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -9°, днем до -1°. Жителей южных областей ожидает переменная облачность. Ночью температура до -6°, днем до +6°.

На западе Украины облачно с прояснениями. Температура ночью до -5°, днем до +2°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до -8°, днем до +3°. В центре переменная облачность, температура ночью до -7°, днем до -3°.

Прогноз на 22 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 22 ноября - Матрены, Онисифора, Порфирия, Ивана, Александра, Антона. Если на Мотронин день гусь выйдет на лед, то будет плавать по воде (морозы будут не скоро). Если в ноябре Мотря на белом коне приедет, то острую зиму нам привезет.

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