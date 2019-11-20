В Киеве завтра похолодает, днем температура до +2°

В столице завтра без осадков.

В Киеве завтра похолодает / .instagram.com/architecturephd/

Согласно данным Погода УНИАН, 21 ноября в Киеве без осадков, ночью ожидается мороз.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до -3°. Ветер переменный до 7,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:19, а зайдет в 16:06.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 ноября, в Украине похолодает, на западе пройдет мокрый снег.

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