В Киеве завтра похолодает, днем температура до +2°

17:00, 20 ноября 2019
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В столице завтра без осадков.

В Киеве завтра похолодает / .instagram.com/architecturephd/
В Киеве завтра похолодает / .instagram.com/architecturephd/

Согласно данным Погода УНИАН, 21 ноября в Киеве без осадков, ночью ожидается мороз.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 21 ноября

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до -3°. Ветер переменный до 7,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:19, а зайдет в 16:06.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 ноября, в Украине похолодает, на западе пройдет мокрый снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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