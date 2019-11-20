В Киеве завтра похолодает, днем температура до +2°
В столице завтра без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 ноября в Киеве без осадков, ночью ожидается мороз.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 21 ноября
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до -3°. Ветер переменный до 7,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:19, а зайдет в 16:06.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 ноября, в Украине похолодает, на западе пройдет мокрый снег.
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Погода в Украине
- Винница+9°... 0°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк+2°... -7°
- Житомир+8°... +1°
- Запорожье+3°... -3°
- Ивано-Франковск+12°... +7°
- Киев+5°... 0°
- Кировоград+5°... 0°
- Луганск+2°... -8°
- Луцк+10°... +5°
- Львов+12°... +7°
- Николаев+7°... +2°
- Одесса+9°... +5°
- Полтава+2°... -3°
- Ровно+9°... +4°
- Симферополь+9°... +2°
- Сумы+3°... -5°
- Тернополь+12°... +5°
- Харьков+3°... -4°
- Херсон+7°... +1°
- Хмельницкий+11°... +3°
- Черкассы+5°... 0°
- Чернигов+3°... -1°
- Черновцы+13°... +5°
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+7 °
Влажность:68 %
Давление:750 мм
Ветер: 5.8 м/с
Вероятность осадков:5 %
Восход:06:57
Закат16:52
Видимость:16 км
Фаза луны:
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