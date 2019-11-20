В Киеве сегодня без осадков, температура до +4°

08:30, 20 ноября 2019
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В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 20 ноября, в Киеве без осадков, температура до +4°.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в декабре

Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер восточный и юго-восточный до 4,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:17, а зайдет в 16:07.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +13°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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