В Киеве сегодня без осадков, температура до +4°

В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 20 ноября, в Киеве без осадков, температура до +4°.

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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер восточный и юго-восточный до 4,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:17, а зайдет в 16:07.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +13°.

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