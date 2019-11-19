В Киеве завтра похолодает, температура днем до +4°

17:00, 19 ноября 2019
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В столице завтра без осадков.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 20 ноября, в Киеве без осадков, температура до +4°.

Народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на зиму

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер восточный и юго-восточный до 4,4 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:17, а зайдет в 16:07.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +13°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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