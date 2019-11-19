В Киеве завтра похолодает, температура днем до +4°
В столице завтра без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 20 ноября, в Киеве без осадков, температура до +4°.
Народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на зиму
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер восточный и юго-восточный до 4,4 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:17, а зайдет в 16:07.
Как сообщал УНИАН, 20 ноября в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +13°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+8°... +7°
- Днепр+3°... +2°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+10°... +6°
- Запорожье+5°... +2°
- Ивано-Франковск+10°... +8°
- Киев+6°... +3°
- Кировоград+8°... +3°
- Луганск+2°... -2°
- Луцк+11°... +5°
- Львов+13°... +7°
- Николаев+9°... +4°
- Одесса+11°... +6°
- Полтава+2°... -1°
- Ровно+11°... +5°
- Симферополь+11°... +3°
- Сумы+1°... -2°
- Тернополь+11°... +8°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+8°... +3°
- Хмельницкий+11°... +8°
- Черкассы+7°... +3°
- Чернигов+5°... +1°
- Черновцы+15°... +6°
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+5 °
Влажность:73 %
Давление:747 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:56
Закат16:53
Видимость:8 км
Фаза луны:
Лента новостей