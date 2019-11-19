Укргидрометцентр предупреждает о тумане 20 ноября

13:02, 19 ноября 2019
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Объявлен I уровень опасности.

Синоптики предупреждают украинцев о туман / Фото УНИАН
Синоптики предупреждают украинцев о туман / Фото УНИАН

В среду, 20 ноября, в большинстве областей Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"20 ноября ночью и утром в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 19 ноября, в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +15°.

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Теги: #погода#туман
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