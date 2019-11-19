В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +8°
Вечером в столице до +7°.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 ноября в Киеве пройдет дождь, температура до +8°.
Погода на неделю: в Украину придут морозы и снег с дождем (карта)
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +7°. Ветер южный и юго-западный, до 3,0 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:16, а зайдет в 16:09.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 19 ноября, в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +15°.
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- Винница+8°... +6°
- Днепр+3°... +1°
- Донецк+4°... -1°
- Житомир+10°... +7°
- Запорожье+4°... +2°
- Ивано-Франковск+11°... +7°
- Киев+7°... +3°
- Кировоград+8°... +3°
- Луганск+2°... -2°
- Луцк+11°... +5°
- Львов+12°... +7°
- Николаев+8°... +3°
- Одесса+11°... +5°
- Полтава+1°... -1°
- Ровно+11°... +6°
- Симферополь+10°... +3°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+11°... +8°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+8°... +3°
- Хмельницкий+11°... +7°
- Черкассы+7°... +2°
- Чернигов+6°... +1°
- Черновцы+13°... +9°
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+4 °
Влажность:72 %
Давление:747 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:56
Закат16:53
Видимость:6.4 км
Фаза луны:
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