В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +8°

Вечером в столице до +7°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 ноября в Киеве пройдет дождь, температура до +8°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +7°. Ветер южный и юго-западный, до 3,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:16, а зайдет в 16:09.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 19 ноября, в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +15°.

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