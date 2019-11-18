В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +8°

17:00, 18 ноября 2019
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Вечером в столице до +7°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 19 ноября в Киеве пройдет дождь, температура до +8°.

Погода на неделю: в Украину придут морозы и снег с дождем (карта)

Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +7°. Ветер южный и юго-западный, до 3,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:16, а зайдет в 16:09.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 19 ноября, в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +15°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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