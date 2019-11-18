В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +8°
Вечером в столице до +7°.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 ноября в Киеве пройдет дождь, температура до +8°.
Погода на неделю: в Украину придут морозы и снег с дождем (карта)
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +7°. Ветер южный и юго-западный, до 3,0 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:16, а зайдет в 16:09.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 19 ноября, в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +15°.
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- Днепр+6°... +2°
- Донецк+7°... -2°
- Житомир+6°... +5°
- Запорожье+6°... +3°
- Ивано-Франковск+11°... +4°
- Киев+5°... +4°
- Кировоград+8°... +4°
- Луганск+8°... -3°
- Луцк+11°... +6°
- Львов+11°... +4°
- Николаев+9°... +5°
- Одесса+11°... +8°
- Полтава+6°... +1°
- Ровно+9°... +5°
- Симферополь+15°... +4°
- Сумы+5°... 0°
- Тернополь+10°... +5°
- Харьков+4°... 0°
- Херсон+10°... +6°
- Хмельницкий+8°... +6°
- Черкассы+7°... +4°
- Чернигов+5°... +4°
- Черновцы+13°... +7°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+1 °
Влажность:83 %
Давление:753 мм
Ветер: 2.1 м/с
Вероятность осадков:14 %
Восход:06:55
Закат16:53
Видимость:16 км
Фаза луны:
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