В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +7°
Вечером в столице до +4°.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 ноября в Киеве без осадков, температура до +13°.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, местами похолодает (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +4°. Ветер юго-восточный, до 4,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:11, а зайдет в 16:12.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 18 ноября, в Украине без осадков, температура до +16°.
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Погода в Украине
- Винница+6°... +5°
- Днепр+6°... +3°
- Донецк+7°... -2°
- Житомир+6°... +5°
- Запорожье+8°... +1°
- Ивано-Франковск+11°... +4°
- Киев+6°... +4°
- Кировоград+8°... +4°
- Луганск+8°... -3°
- Луцк+11°... +7°
- Львов+11°... +4°
- Николаев+11°... +5°
- Одесса+11°... +9°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+10°... +6°
- Симферополь+15°... +4°
- Сумы+4°... 0°
- Тернополь+10°... +6°
- Харьков+5°... +1°
- Херсон+12°... +1°
- Хмельницкий+8°... +7°
- Черкассы+7°... +5°
- Чернигов+6°... +4°
- Черновцы+13°... +7°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+1 °
Влажность:78 %
Давление:753 мм
Ветер: 2.3 м/с
Вероятность осадков:15 %
Восход:06:55
Закат16:53
Видимость:16 км
Фаза луны:
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