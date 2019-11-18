В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +7°

Вечером в столице до +4°.

В Киеве сегодня без осадков / .instagram.com/architecturephd/

Согласно данным Погода УНИАН, 18 ноября в Киеве без осадков, температура до +13°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +4°. Ветер юго-восточный, до 4,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:11, а зайдет в 16:12.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 18 ноября, в Украине без осадков, температура до +16°.

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