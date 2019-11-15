В Венеции объявили чрезвычайное положение из-за рекордного наводнения

00:57, 15 ноября 2019
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Более 80% территории города, который есть в списке мирового наследия ЮНЕСКО, оказалось под водой.

Наводнение в Венеции / REUTERS
Наводнение в Венеции / REUTERS

Власти Италии решили ввести чрезвычайное положение в Венеции после того, как город столкнулся с крупнейшим за последние 50 лет наводнением.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на итальянское агентство Ansa.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал стихийное бедствие "ударом по сердцу нашей страны".

Он сообщил, что правительство решило выделить 20 млн евро на первом этапе ликвидации последствий. Их будет потрачено на неотложные нужды для поддержки города и населения.

Венеция ушла под воду после рекордного наводнения (фоторепортаж)

Более 80% территории города, который есть в списке мирового наследия ЮНЕСКО, оказалось под водой. "Высокая вода" достигла уровня 1,87 м и повредила базилику Святого Марка, а также нанесла Венеции миллионные убытки. Немало музеев оставались закрытыми в четверг.

Правительство планирует выделить компенсации пострадавшим: частным лицам – 5 тысяч евро, предпринимателям и магазинам – 20 тысяч евро. После оценки размера ущерба будет принято решение о дальнейших возмещениях.

Правительство Италии также планирует ускорить работу над проектом MOSE, предназначенным для защиты от наводнений Венеции и других населенных пунктов на побережье Венецианской лагуны. Это система мобильных шлюзов, позволяющих изолировать лагуну от Адриатического моря, когда прилив превышает нормальный уровень в 1,1 м и может достигать 3 метров.

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Теги: #венеция#чрезвычайное положение
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