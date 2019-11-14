В Украине сегодня похолодает, на западе местами пройдут дожди (карта)

08:00, 14 ноября 2019
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Прохладнее всего будет на востоке.

В Украине сегодня похолодает / фото pixabay.com
В Украине сегодня похолодает / фото pixabay.com

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 14 ноября, в Украине практически без осадков, на юге температура до +19°.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 14 ноября

Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +8°. Жителей южных областей ожидает переменная облачность. Ночью температура до +5°, днем до +19°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +6°, днем до +13°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +1°, днем до +10°. В центре без осадков, температура ночью до +2°, днем до +12°.

Прогноз на 14 ноября / УНИАН
Прогноз на 14 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 14 ноября - день святых Кузьмы и Демьяна, покровителей кузнецов, Ивана. Если на Кузьмы и Демьяна на деревьях остаются листья, то на второй год будет голод. Если выпал снег, то по весне нужно ждать большого разлива. 

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Теги: #погода
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