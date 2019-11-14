В Украине сегодня похолодает, на западе местами пройдут дожди (карта)
Прохладнее всего будет на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 14 ноября, в Украине практически без осадков, на юге температура до +19°.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 14 ноября
Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +8°. Жителей южных областей ожидает переменная облачность. Ночью температура до +5°, днем до +19°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +6°, днем до +13°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +1°, днем до +10°. В центре без осадков, температура ночью до +2°, днем до +12°.
Согласно народному прогнозу, 14 ноября - день святых Кузьмы и Демьяна, покровителей кузнецов, Ивана. Если на Кузьмы и Демьяна на деревьях остаются листья, то на второй год будет голод. Если выпал снег, то по весне нужно ждать большого разлива.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+11°... +3°
- Днепр+10°... +4°
- Донецк+8°... +2°
- Житомир+12°... +2°
- Запорожье+9°... +5°
- Ивано-Франковск+13°... +7°
- Киев+9°... +2°
- Кировоград+9°... +1°
- Луганск+8°... +2°
- Луцк+13°... +6°
- Львов+14°... +7°
- Николаев+14°... +6°
- Одесса+14°... +10°
- Полтава+9°... +2°
- Ровно+13°... +4°
- Симферополь+18°... +5°
- Сумы+8°... +1°
- Тернополь+12°... +4°
- Харьков+8°... +2°
- Херсон+13°... +6°
- Хмельницкий+12°... +4°
- Черкассы+10°... +3°
- Чернигов+9°... +1°
- Черновцы+13°... +6°