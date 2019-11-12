В Киеве завтра температура до +12°, без осадков
В столице завтра ожидается сильный ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 13 ноября, в Киеве без осадков, температура до +12°.
Синоптики дали прогноз погоды в Украине на зиму
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +10°. Ветер юго-западный, до 7,5 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:06, а зайдет в 16:16.
Как сообщал УНИАН, 13 ноября в Украине без осадков, на юге температура до +23°.
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Погода в Украине
- Винница+14°... +6°
- Днепр+12°... +7°
- Донецк+15°... +5°
- Житомир+13°... +7°
- Запорожье+14°... +7°
- Ивано-Франковск+11°... +7°
- Киев+9°... +6°
- Кировоград+9°... +7°
- Луганск+14°... +6°
- Луцк+11°... +9°
- Львов+11°... +7°
- Николаев+13°... +9°
- Одесса+15°... +11°
- Полтава+10°... +4°
- Ровно+12°... +10°
- Симферополь+22°... +13°
- Сумы+8°... +3°
- Тернополь+12°... +7°
- Харьков+12°... +3°
- Херсон+13°... +8°
- Хмельницкий+15°... +8°
- Черкассы+10°... +6°
- Чернигов+8°... +5°
- Черновцы+15°... +10°
Виргиния, США
+16°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+16 °
Влажность:49 %
Давление:748 мм
Ветер: 7.7 м/с
Вероятность осадков:60 %
Восход:06:49
Закат16:58
Видимость:16 км
Фаза луны:
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