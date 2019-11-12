В Киеве завтра температура до +12°, без осадков

17:00, 12 ноября 2019
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В столице завтра ожидается сильный ветер.

В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 13 ноября, в Киеве без осадков, температура до +12°.

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на зиму

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +10°. Ветер юго-западный, до 7,5 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:06, а зайдет в 16:16.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября в Украине без осадков, на юге температура до +23°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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