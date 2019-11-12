В Киеве сегодня похолодает, днем температура до +9°
В столице сегодня без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 ноября в Киеве без осадков, температура до +9°.
Туман и штормовой ветер: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +7°. Ветер переменный, до 5,9 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:04, а зайдет в 16:18.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 12 ноября, в Украине без осадков, на юге температура до +25°.
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Погода в Украине
- Винница+14°... +7°
- Днепр+11°... +7°
- Донецк+15°... +6°
- Житомир+13°... +8°
- Запорожье+13°... +7°
- Ивано-Франковск+11°... +7°
- Киев+10°... +6°
- Кировоград+11°... +7°
- Луганск+15°... +6°
- Луцк+12°... +9°
- Львов+11°... +8°
- Николаев+12°... +9°
- Одесса+15°... +11°
- Полтава+8°... +4°
- Ровно+12°... +10°
- Симферополь+22°... +13°
- Сумы+7°... +2°
- Тернополь+12°... +8°
- Харьков+9°... +3°
- Херсон+13°... +9°
- Хмельницкий+15°... +9°
- Черкассы+11°... +7°
- Чернигов+7°... +4°
- Черновцы+15°... +10°
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+14 °
Влажность:50 %
Давление:747 мм
Ветер: 7.6 м/с
Вероятность осадков:50 %
Восход:06:49
Закат16:58
Видимость:16 км
Фаза луны:
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