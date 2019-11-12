В Киеве сегодня похолодает, днем температура до +9°

В столице сегодня без осадков.

В Киеве сегодня без осадков / .instagram.com/architecturephd/

Согласно данным Погода УНИАН, 12 ноября в Киеве без осадков, температура до +9°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +7°. Ветер переменный, до 5,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:04, а зайдет в 16:18.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 12 ноября, в Украине без осадков, на юге температура до +25°.

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