В Киеве завтра без осадков, температура до +14°

17:00, 7 ноября 2019
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В столице завтра потеплеет.

В Киеве завтра потеплеет / УНИАН
В Киеве завтра потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 8 ноября, в Киеве без осадков, температура до +14°.

Погрустить не получится: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +11°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:57, а зайдет в 16:24.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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