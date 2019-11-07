Погода на завтра: в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 7 ноября 2019
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Теплее всего будет на юге.

В большинстве областей завтра без осадков / Фото УНИАН
В большинстве областей завтра без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 8 ноября в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди. 

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Погода в Украине на завтра. На востоке практически без осадков. На юге переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +23°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +5°, днем до +13°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +14°. В центре также облачно с прояснениями, температура ночью до +10°, днем до +17°.

Согласно народному прогнозу, 8 ноября - Дмитриев день, с которого начинается поминальная неделя. Говорят: "Если Дмитрий без снега, то и Пасха будет теплой".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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