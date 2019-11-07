Погода на завтра: в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 8 ноября в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди.
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Погода в Украине на завтра. На востоке практически без осадков. На юге переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +23°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +5°, днем до +13°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +14°. В центре также облачно с прояснениями, температура ночью до +10°, днем до +17°.
Согласно народному прогнозу, 8 ноября - Дмитриев день, с которого начинается поминальная неделя. Говорят: "Если Дмитрий без снега, то и Пасха будет теплой".
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 8 ноября
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Погода в Украине
- Винница+11°... +2°
- Днепр+18°... +14°
- Донецк+21°... +8°
- Житомир+11°... +4°
- Запорожье+19°... +13°
- Ивано-Франковск+14°... +3°
- Киев+11°... +6°
- Кировоград+16°... +9°
- Луганск+21°... +10°
- Луцк+12°... +3°
- Львов+11°... +3°
- Николаев+19°... +14°
- Одесса+18°... +11°
- Полтава+15°... +12°
- Ровно+11°... +3°
- Симферополь+23°... +13°
- Сумы+10°... +7°
- Тернополь+11°... +2°
- Харьков+16°... +13°
- Херсон+20°... +10°
- Хмельницкий+11°... +2°
- Черкассы+13°... +7°
- Чернигов+10°... +5°
- Черновцы+13°... +6°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+6 °
Влажность:72 %
Давление:762 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:45 %
Восход:06:43
Закат17:02
Видимость:16 км
Фаза луны:
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