В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +10°
В столице сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 ноября в Киеве без осадков, температура до +10°.
Теплая погода в Киеве повторила рекорд 1930 года
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +9°. Ветер переменный, до 5,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:56, а зайдет в 16:26.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 ноября, в Украине пройдут дожди, во многих областях похолодает.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+10°... +3°
- Днепр+18°... +13°
- Донецк+21°... +8°
- Житомир+11°... +3°
- Запорожье+19°... +12°
- Ивано-Франковск+14°... +2°
- Киев+10°... +7°
- Кировоград+16°... +12°
- Луганск+20°... +10°
- Луцк+12°... +4°
- Львов+12°... +4°
- Николаев+18°... +13°
- Одесса+17°... +11°
- Полтава+15°... +13°
- Ровно+12°... +3°
- Симферополь+23°... +12°
- Сумы+10°... +8°
- Тернополь+12°... +3°
- Харьков+16°... +13°
- Херсон+20°... +10°
- Хмельницкий+11°... +3°
- Черкассы+13°... +9°
- Чернигов+10°... +4°
- Черновцы+13°... +5°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+4 °
Влажность:70 %
Давление:762 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:45 %
Восход:06:43
Закат17:02
Видимость:16 км
Фаза луны:
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