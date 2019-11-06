В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +10°

17:00, 6 ноября 2019
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В столице завтра похолодает.

В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 7 ноября в Киеве без осадков, температура до +10°.

Похолодание и дожди: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +9°. Ветер переменный, до 5,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:56, а зайдет в 16:26.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 ноября, в Украине пройдут дожди, во многих областях похолодает. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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