Лесные пожары подбираются к Лос-Анджелесу (видео)

11:49, 29 октября 2019
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В Калифорнии стихия уничтожила около сотни строений.

Лесной пожар в Калифорнии / REUTERS
Лесной пожар в Калифорнии / REUTERS

Из-за лесных пожаров, которые бушуют в американском штате Калифорния, эвакуировали тысячи человек.

В Калифорнии три человека стали жертвами природных пожаров

В пригородах Лос-Анджелеса огонь прошел уже 200 гектаров леса, передает Euronews

В Калифорнии стихия уничтожила около сотни строений, 80 тысяч домов находятся в опасной зоне.

Пожары подбираются к Лос-Анджелесу со стороны Беверли-Хиллз. В ночь на 28 октября власти объявили эвакуацию района Брентвуд, где находятся имения знаменитостей.

Свои дома вынуждены были покинуть актер и бывший губернатор штата Арнольд Шварцнеггер и баскетболист Леброн Джеймс.

Метеорологи отмечают, что примерно на сутки в регионе установилась благоприятная погода для борьбы с пожарами, однако затем ситуация вновь может ухудшиться: ожидается, что опять поднимется сильный ветер, способствующий распространению огня.

Напомним, на севере американского штата Калифорния эвакуируют 180 человек тысяч человек из-за масштабных лесных пожаров, которые местами перекинулись на знаменитые виноградники.

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Теги: #погода#Калифорния#лесной пожар
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