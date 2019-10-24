Во многих областях Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня

13:01, 24 октября 2019
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Пожарная опасность ожидается в течение 24-25 октября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

24-25 октября во многих областях Украины сохранится пожарная опасность самого высокого уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"24-25 октября в западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 24 октября, в Украине сохранится теплая погода, на востоке местами пройдут дожди.

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Теги: #погода
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