Во многих областях Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня
Пожарная опасность ожидается в течение 24-25 октября.
24-25 октября во многих областях Украины сохранится пожарная опасность самого высокого уровня.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"24-25 октября в западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 24 октября, в Украине сохранится теплая погода, на востоке местами пройдут дожди.
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