В Киеве завтра без осадков, днем температура поднимется до +22°

17:00, 21 октября 2019
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В столице сохраняется теплая погода.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 октября, в Киеве без осадков, температура до +22°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +14°. Ветер западный и южный, до 2,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:29, а зайдет в 17:54.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Украине будет солнечно и тепло.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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