В Киеве завтра без осадков, днем температура поднимется до +22°
В столице сохраняется теплая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 октября, в Киеве без осадков, температура до +22°.
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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +14°. Ветер западный и южный, до 2,2 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:29, а зайдет в 17:54.
Как сообщал УНИАН, 18 октября в Украине будет солнечно и тепло.
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- Днепр+19°... +8°
- Донецк+19°... +4°
- Житомир+21°... +8°
- Запорожье+16°... +7°
- Ивано-Франковск+27°... +5°
- Киев+21°... +9°
- Кировоград+18°... +6°
- Луганск+20°... +5°
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- Львов+24°... +8°
- Николаев+17°... +8°
- Одесса+17°... +7°
- Полтава+19°... +7°
- Ровно+25°... +8°
- Симферополь+20°... +7°
- Сумы+19°... +6°
- Тернополь+24°... +7°
- Харьков+19°... +6°
- Херсон+19°... +6°
- Хмельницкий+21°... +8°
- Черкассы+20°... +7°
- Чернигов+22°... +6°
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Виргиния, США
+ 12 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+12 °
Влажность:77 %
Давление:753 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:25
Закат18:23
Видимость:16 км
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