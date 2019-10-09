В Китае два человека пропали без вести после схода оползня

Более 140 местных жителей были эвакуированы в безопасные места.

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Два человека пропали без вести в результате схода оползня в городе Чунцин на юго-западе Китая.

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Сход оползня произошел около 4:30, под завалами оказались четыре дома, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

В результате стихийного бедствия два человека пропали без вести, при этом более 140 местных жителей были эвакуированы в безопасные места. Объем оползня оценивается примерно в 20 тыс. кубометров.

Напомним, в результате схода оползня в мьянманском штате Мон погибли 59 человек.