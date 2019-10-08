Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
В ближайшие дни в Украине будет холодно.
В ближайшие дни в Украине будет сохраняться холодная погода, а в воскресенье, 13 октября, ожидается потепление.
Погода на сегодня: в Украине будет холодно и почти без осадков (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Уже в воскресенье, 13 октября, по предварительным прогнозам, все... опять будут радоваться солнцу и уютному теплу", - пишет она.
По информации синоптика, завтра, 9 октября, на востоке, в центральных областях и даже на юге ночью будут наблюдаться заморозки 0-5 градусов. На остальной территории ночью предполагается +3...+7 градусов.
С 10 октября начнется потепление. Днем температура воздуха повысится до +12...+18 градусов. На востоке ожидается +10...+13 градусов. В северных районах Черниговщины, Сумщины еще местами будет +7...+12 градусов.
Также Диденко добавила, что в среду в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь на севере и западе вероятны небольшие дожди.
В Киеве завтра днем ожидается около +12 градусов. Будет облачно и пройдет небольшой дождь.
Напомним, в течение 8-10 октября во многих регионах Украины ожидаются заморозки в воздухе и на почве.
Погода в Украине
- Винница+10°... +4°
- Днепр+8°... +1°
- Донецк+8°... -2°
- Житомир+11°... +5°
- Запорожье+9°... +2°
- Ивано-Франковск+12°... +1°
- Киев+10°... +5°
- Кировоград+9°... +2°
- Луганск+9°... -1°
- Луцк+9°... +6°
- Львов+10°... +5°
- Николаев+12°... +2°
- Одесса+12°... +6°
- Полтава+8°... +1°
- Ровно+10°... +5°
- Симферополь+8°... 0°
- Сумы+7°... +2°
- Тернополь+9°... +4°
- Харьков+8°... +1°
- Херсон+11°... +2°
- Хмельницкий+9°... +4°
- Черкассы+10°... +2°
- Чернигов+9°... +4°
- Черновцы+11°... +3°