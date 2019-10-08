Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

В ближайшие дни в Украине будет холодно.

В воскресенье в Украине потеплеет / УНИАН

В ближайшие дни в Украине будет сохраняться холодная погода, а в воскресенье, 13 октября, ожидается потепление.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Уже в воскресенье, 13 октября, по предварительным прогнозам, все... опять будут радоваться солнцу и уютному теплу", - пишет она.

По информации синоптика, завтра, 9 октября, на востоке, в центральных областях и даже на юге ночью будут наблюдаться заморозки 0-5 градусов. На остальной территории ночью предполагается +3...+7 градусов.

С 10 октября начнется потепление. Днем температура воздуха повысится до +12...+18 градусов. На востоке ожидается +10...+13 градусов. В северных районах Черниговщины, Сумщины еще местами будет +7...+12 градусов.

Также Диденко добавила, что в среду в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь на севере и западе вероятны небольшие дожди.

В Киеве завтра днем ожидается около +12 градусов. Будет облачно и пройдет небольшой дождь.

Напомним, в течение 8-10 октября во многих регионах Украины ожидаются заморозки в воздухе и на почве.