Завтра днем в некоторых областях Украины ожидаются небольшие дожди

17:46, 5 октября 2019
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Днем в Украине 7-12 градусов тепла, на юге страны - до 15 градусов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Завтра днем в некоторых областях Украины ожидаются небольшие дожди.

Как сообщает Укргидрометцентр в Facebook, 6 октября в Карпатском регионе, ночью и в восточной части страны ожидаются умеренные, местами значительные дожди, утром и днем в северных и Черкасской областях местами небольшой дождь.

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На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7 градусов тепла, в Ривненской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской местами заморозки на поверхности почвы от 0 до -3°, в восточных областях и на Приазовье местами 8-11 градусов тепла; днем в Украине 7-12 градусов, на юге страны до 15 градусов.

В Карпатах дождь с мокрым снегом, ночью заморозки от -3 до -5°, днем температура 1-3 градусов тепла.

Ранее УНИАН сообщал, что на выходных во многих регионах Украины пройдут дожди и похолодает.

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Теги: #дождь#похолодание#погода в Украине
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