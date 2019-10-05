Завтра днем в некоторых областях Украины ожидаются небольшие дожди
Днем в Украине 7-12 градусов тепла, на юге страны - до 15 градусов.
Завтра днем в некоторых областях Украины ожидаются небольшие дожди.
Как сообщает Укргидрометцентр в Facebook, 6 октября в Карпатском регионе, ночью и в восточной части страны ожидаются умеренные, местами значительные дожди, утром и днем в северных и Черкасской областях местами небольшой дождь.
Синоптики рассказали, когда украинцам ждать первый снег
На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7 градусов тепла, в Ривненской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской местами заморозки на поверхности почвы от 0 до -3°, в восточных областях и на Приазовье местами 8-11 градусов тепла; днем в Украине 7-12 градусов, на юге страны до 15 градусов.
В Карпатах дождь с мокрым снегом, ночью заморозки от -3 до -5°, днем температура 1-3 градусов тепла.
Ранее УНИАН сообщал, что на выходных во многих регионах Украины пройдут дожди и похолодает.
Погода в Украине
- Винница+11°... +3°
- Днепр+12°... +8°
- Донецк+22°... +12°
- Житомир+10°... +4°
- Запорожье+14°... +8°
- Ивано-Франковск+13°... +4°
- Киев+12°... +5°
- Кировоград+10°... +5°
- Луганск+21°... +16°
- Луцк+10°... +5°
- Львов+11°... +4°
- Николаев+11°... +6°
- Одесса+13°... +7°
- Полтава+10°... +7°
- Ровно+9°... +4°
- Симферополь+25°... +9°
- Сумы+12°... +5°
- Тернополь+11°... +3°
- Харьков+12°... +7°
- Херсон+12°... +6°
- Хмельницкий+9°... +3°
- Черкассы+13°... +6°
- Чернигов+13°... +4°
- Черновцы+12°... +5°