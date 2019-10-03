В Киеве сегодня температура до +23, без осадков

В столице сегодня сохранится теплая погода.

В Киеве сегодня будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 3 октября, в Киеве без осадков, температура до +23°.

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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +18°. Ветер южный, до 5,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:58, а зайдет в 18:34.

Как сообщал УНИАН, 3 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +27°.

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