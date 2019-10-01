В Киеве завтра потеплеет, днем температура до +22

17:00, 1 октября 2019
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В столице завтра без осадков.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 2 октября в Киеве без осадков, температура до +22°.

"Уникальный синоптический день": появился прогноз погоды в Украине на завтра

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +17°. Ветер южный, до 5,4 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:57, а зайдет в 18:37.

Как сообщал УНИАН, в среду, 2 октября, в Украине без осадков, на юге температура до +26°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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