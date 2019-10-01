В Киеве завтра потеплеет, днем температура до +22
В столице завтра без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, 2 октября в Киеве без осадков, температура до +22°.
"Уникальный синоптический день": появился прогноз погоды в Украине на завтра
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +17°. Ветер южный, до 5,4 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:57, а зайдет в 18:37.
Как сообщал УНИАН, в среду, 2 октября, в Украине без осадков, на юге температура до +26°.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +10°
- Днепр+18°... +7°
- Донецк+20°... +4°
- Житомир+15°... +9°
- Запорожье+20°... +7°
- Ивано-Франковск+22°... +7°
- Киев+15°... +9°
- Кировоград+18°... +7°
- Луганск+19°... +7°
- Луцк+18°... +12°
- Львов+19°... +10°
- Николаев+22°... +9°
- Одесса+23°... +13°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+18°... +11°
- Симферополь+25°... +8°
- Сумы+15°... +6°
- Тернополь+19°... +8°
- Харьков+17°... +6°
- Херсон+23°... +9°
- Хмельницкий+16°... +9°
- Черкассы+18°... +7°
- Чернигов+15°... +8°
- Черновцы+21°... +9°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:71 %
Давление:758 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:05
Закат18:52
Видимость:16 км
Фаза луны:
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