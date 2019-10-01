В Киеве сегодня температура до +15°, без осадков
Вечером в столице до +9°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 1 октября, в Киеве пасмурно, температура до +15°.
Синоптики рассказали, когда украинцам ждать первый снег
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +9°. Ветер западный, до 8,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:57, а зайдет в 18:41.
Как сообщал УНИАН, 1 октября в Украине практически без осадков, на юге температура до +24°.
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- Винница+17°... +9°
- Днепр+19°... +7°
- Донецк+21°... +3°
- Житомир+16°... +9°
- Запорожье+21°... +6°
- Ивано-Франковск+21°... +7°
- Киев+15°... +9°
- Кировоград+18°... +7°
- Луганск+21°... +5°
- Луцк+18°... +12°
- Львов+20°... +10°
- Николаев+23°... +9°
- Одесса+23°... +13°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+18°... +11°
- Симферополь+25°... +8°
- Сумы+15°... +5°
- Тернополь+20°... +8°
- Харьков+17°... +6°
- Херсон+23°... +8°
- Хмельницкий+18°... +8°
- Черкассы+17°... +7°
- Чернигов+14°... +7°
- Черновцы+21°... +9°
Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+20 °
Влажность:74 %
Давление:758 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:05
Закат18:52
Видимость:16 км
Фаза луны:
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