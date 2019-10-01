В Киеве сегодня температура до +15°, без осадков

08:30, 1 октября 2019
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Вечером в столице до +9°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 1 октября, в Киеве пасмурно, температура до +15°.

Синоптики рассказали, когда украинцам ждать первый снег

Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +9°. Ветер западный, до 8,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:57, а зайдет в 18:41.

Как сообщал УНИАН, 1 октября в Украине практически без осадков, на юге температура до +24°.

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Теги: #Киев#погода
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