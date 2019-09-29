На Закарпатье произошло землетрясение

14:52, 29 сентября 2019
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Легкое землетрясение зафиксировано вблизи села Колочава Межгорского района.

Закарпатье сотрясло незначительное землетрясение / фото: Flickr/ Matt Katzenberger
Закарпатье сотрясло незначительное землетрясение / фото: Flickr/ Matt Katzenberger

В районе села Колочава Межгорского района в Закарпатской области 28 сентября зарегистрировали землетрясение.

Об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные сейсмостанции "Львов".

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Отмечается, что землетрясение в районе села Колочава произошло в субботу в 15:43. Координаты эпицентра: широта 48.36 град., долгота 23.69 град. Магнитуда по длине записи MD=2.0; глубина гіпоцентру 3.8 км.

В то же время информация о том, почувствовали ли землетрясение местные жители, не поступала.

В департаменте отмечают, что сегодня опасных явлений погоды не ожидается.

Как сообщал УНИАН погоду в Украине будет определять теплый и влажный воздух из Западной Европы. В большинстве областей – дожди, а температура будет колебаться в пределах 15 – 20 градусов.

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Теги: #землетрясение#Закарпатье
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