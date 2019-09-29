На Закарпатье произошло землетрясение
Легкое землетрясение зафиксировано вблизи села Колочава Межгорского района.
В районе села Колочава Межгорского района в Закарпатской области 28 сентября зарегистрировали землетрясение.
Об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные сейсмостанции "Львов".
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Отмечается, что землетрясение в районе села Колочава произошло в субботу в 15:43. Координаты эпицентра: широта 48.36 град., долгота 23.69 град. Магнитуда по длине записи MD=2.0; глубина гіпоцентру 3.8 км.
В то же время информация о том, почувствовали ли землетрясение местные жители, не поступала.
В департаменте отмечают, что сегодня опасных явлений погоды не ожидается.
Как сообщал УНИАН погоду в Украине будет определять теплый и влажный воздух из Западной Европы. В большинстве областей – дожди, а температура будет колебаться в пределах 15 – 20 градусов.
Погода в Украине
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