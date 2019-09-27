Украинцам обещают второе "бабье лето"

13:29, 27 сентября 2019
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В последние дни сентября столбики термометров постепенно начнут подниматься.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В конце сентября в Украине наконец-то потеплеет. Однако "бабье лето" будет не на всей территории Украины, а только на востоке и юге Украины.

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Об этом рассказали представители Укргидрометцентра, пишут "Вести".

"Бабье лето" - это относительно длительный период теплой и сухой погоды. Но часть Украины накроют дожди. Но на юге и востоке страны сохранится тепло, температура воздуха будет держаться в пределах 18-23 градусов.

В то же время в Киеве, по данным Укргидрометцентра, на следующей неделе дневная температура поднимется до 15-20 градусов, но атмосферные фронты с запада принесут небольшие дожди. Также пока не ожидается заморозков, и хотя прогноз говорил о снижении температуры ночью, ниже нуля она в столице не опускалась.

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Теги: #погода#бабье лето
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