Украинцам обещают второе "бабье лето"
В последние дни сентября столбики термометров постепенно начнут подниматься.
В конце сентября в Украине наконец-то потеплеет. Однако "бабье лето" будет не на всей территории Украины, а только на востоке и юге Украины.
Много солнечных дней, туманы и первые заморозки: какой будет погода в октябре 2019
Об этом рассказали представители Укргидрометцентра, пишут "Вести".
"Бабье лето" - это относительно длительный период теплой и сухой погоды. Но часть Украины накроют дожди. Но на юге и востоке страны сохранится тепло, температура воздуха будет держаться в пределах 18-23 градусов.
В то же время в Киеве, по данным Укргидрометцентра, на следующей неделе дневная температура поднимется до 15-20 градусов, но атмосферные фронты с запада принесут небольшие дожди. Также пока не ожидается заморозков, и хотя прогноз говорил о снижении температуры ночью, ниже нуля она в столице не опускалась.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+16°... +4°
- Днепр+20°... +9°
- Донецк+18°... +4°
- Житомир+15°... +3°
- Запорожье+19°... +7°
- Ивано-Франковск+20°... +7°
- Киев+13°... +5°
- Кировоград+23°... +9°
- Луганск+17°... +5°
- Луцк+18°... +10°
- Львов+19°... +10°
- Николаев+17°... +10°
- Одесса+17°... +10°
- Полтава+18°... +8°
- Ровно+16°... +8°
- Симферополь+19°... +12°
- Сумы+15°... +7°
- Тернополь+18°... +8°
- Харьков+18°... +9°
- Херсон+16°... +8°
- Хмельницкий+19°... +7°
- Черкассы+16°... +9°
- Чернигов+15°... +4°
- Черновцы+20°... +9°
Виргиния, США
+ 13 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+13 °
Влажность:65 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:01
Закат18:59
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей