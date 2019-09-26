В Киеве завтра без осадков, температура днем до +14°

17:00, 26 сентября 2019
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Вечером в столице до +11°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 сентября, в Киеве без осадков, температура до +14°.

Завтра в Украине потеплеет - синоптик

Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +11°. Ветер северный и северо-западный, до 3,4 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:49, а зайдет в 18:48.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +21°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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