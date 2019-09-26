В Киеве завтра без осадков, температура днем до +14°
Вечером в столице до +11°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 сентября, в Киеве без осадков, температура до +14°.
Завтра в Украине потеплеет - синоптик
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +11°. Ветер северный и северо-западный, до 3,4 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:49, а зайдет в 18:48.
Как сообщал УНИАН, 27 сентября в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +21°.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +10°
- Днепр+18°... +7°
- Донецк+17°... +4°
- Житомир+16°... +10°
- Запорожье+18°... +6°
- Ивано-Франковск+20°... +10°
- Киев+14°... +10°
- Кировоград+16°... +8°
- Луганск+17°... +4°
- Луцк+18°... +11°
- Львов+19°... +9°
- Николаев+20°... +10°
- Одесса+19°... +13°
- Полтава+18°... +10°
- Ровно+17°... +10°
- Симферополь+20°... +9°
- Сумы+16°... +7°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+18°... +7°
- Херсон+21°... +9°
- Хмельницкий+21°... +11°
- Черкассы+15°... +6°
- Чернигов+14°... +7°
- Черновцы+21°... +12°
Виргиния, США
+ 17 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+17 °
Влажность:69 %
Давление:750 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:23 %
Восход:07:00
Закат19:00
Видимость:16 км
Фаза луны:
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