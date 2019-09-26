Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в октябре

15:33, 26 сентября 2019
309
0

Конец сентября принесет в Украину похолодание и дожди.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Начало октября порадует украинцев теплой погодой.

Завтра в Украине потеплеет - синоптик

Об этом "Фактам" рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

По его прогнозу, конец сентября принесет в Украину похолодание и дожди.

"Третья декада сентября начнется с похолодания и дождей, возможно, сильных. Правда, в последние дни сентября столбики термометров постепенно начнут подниматься. Но это потепление будет сопровождаться дождями", - сообщил он.

Деркач рассказал, что начало октября порадует нас хорошей погодой, правда, возможны небольшие дожди в начале и в конце первой десятидневки.

Во второю декаду ожидается короткое потепление - "бабье лето". В конце этой декады придет похолодание, по ночам возможен даже небольшой мороз, днем воздух будет немного прогреваться. Это похолодание продлится до начала третьей декады октября, после чего основательно потеплеет.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура воздуха в октябре в Украине будет близкой к средним многолетним значениям.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#прогноз на октябрь
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура днем до +14° В Киеве завтра без осадков, температура днем до +14°
Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в октябре Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в октябре
Завтра в Украине потеплеет - синоптик Завтра в Украине потеплеет - синоптик
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на октябрь Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на октябрь
Погода на сегодня: почти по всей Украине пройдут дожди (карта) Погода на сегодня: почти по всей Украине пройдут дожди (карта)
В Украине сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности В Украине сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности
Заморозки отступают: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра Заморозки отступают: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг на месяц
69 %
750 мм
3.2 м/с
23 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять