Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в октябре

Конец сентября принесет в Украину похолодание и дожди.

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Начало октября порадует украинцев теплой погодой.

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Об этом "Фактам" рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

По его прогнозу, конец сентября принесет в Украину похолодание и дожди.

"Третья декада сентября начнется с похолодания и дождей, возможно, сильных. Правда, в последние дни сентября столбики термометров постепенно начнут подниматься. Но это потепление будет сопровождаться дождями", - сообщил он.

Деркач рассказал, что начало октября порадует нас хорошей погодой, правда, возможны небольшие дожди в начале и в конце первой десятидневки.

Во второю декаду ожидается короткое потепление - "бабье лето". В конце этой декады придет похолодание, по ночам возможен даже небольшой мороз, днем воздух будет немного прогреваться. Это похолодание продлится до начала третьей декады октября, после чего основательно потеплеет.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура воздуха в октябре в Украине будет близкой к средним многолетним значениям.