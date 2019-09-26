В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +12°
В столице сегодня будет холодно.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 сентября в Киеве пройдет дождь, температура до +12°.
В Украине сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +11°. Ветер южный и юго-восточный, до 5,0 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:47, а зайдет в 18:50.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 26 сентября, в Украине пройдут дожди, на юге температура до +20°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+19°... +9°
- Днепр+18°... +7°
- Донецк+17°... +5°
- Житомир+16°... +8°
- Запорожье+17°... +5°
- Ивано-Франковск+20°... +9°
- Киев+12°... +9°
- Кировоград+15°... +9°
- Луганск+16°... +3°
- Луцк+17°... +10°
- Львов+18°... +9°
- Николаев+20°... +10°
- Одесса+18°... +13°
- Полтава+17°... +10°
- Ровно+17°... +9°
- Симферополь+19°... +8°
- Сумы+16°... +6°
- Тернополь+20°... +8°
- Харьков+16°... +7°
- Херсон+21°... +10°
- Хмельницкий+21°... +10°
- Черкассы+14°... +8°
- Чернигов+13°... +4°
- Черновцы+20°... +11°
Виргиния, США
+ 17 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+17 °
Влажность:64 %
Давление:750 мм
Ветер: 4.9 м/с
Вероятность осадков:7 %
Восход:07:00
Закат19:00
Видимость:16 км
Фаза луны:
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