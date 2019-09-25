В Киеве сегодня температура до +17°, без осадков

08:30, 25 сентября 2019
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В столице сегодня будет пасмурно.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 сентября, в Киеве без осадков, температура до +17°.

Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине 25 сентября

Погода в Киеве на зсегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +12°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:46, а зайдет в 18:52.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Украине практически без осадков, на юге температура до +22°.

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Теги: #Киев#погода
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