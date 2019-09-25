В Киеве сегодня температура до +17°, без осадков
В столице сегодня будет пасмурно.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 сентября, в Киеве без осадков, температура до +17°.
Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине 25 сентября
Погода в Киеве на зсегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +12°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,9 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:46, а зайдет в 18:52.
Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Украине практически без осадков, на юге температура до +22°.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +11°
- Днепр+16°... +3°
- Донецк+16°... +1°
- Житомир+19°... +10°
- Запорожье+16°... +3°
- Ивано-Франковск+21°... +10°
- Киев+16°... +8°
- Кировоград+16°... +6°
- Луганск+14°... 0°
- Луцк+20°... +11°
- Львов+20°... +9°
- Николаев+20°... +8°
- Одесса+19°... +14°
- Полтава+15°... +7°
- Ровно+21°... +10°
- Симферополь+20°... +7°
- Сумы+14°... +6°
- Тернополь+20°... +10°
- Харьков+14°... +4°
- Херсон+20°... +7°
- Хмельницкий+20°... +12°
- Черкассы+16°... +8°
- Чернигов+16°... +7°
- Черновцы+20°... +11°
Виргиния, США
+ 13 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+13 °
Влажность:56 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:59
Закат19:02
Видимость:16 км
Фаза луны:
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