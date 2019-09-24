В Киеве завтра без осадков, температура до +17°
В столице завтра немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 сентября, в Киеве без осадков, температура до +17°.
Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине 25 сентября
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +12°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,9 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:46, а зайдет в 18:52.
Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Украине практически без осадков, на юге температура до +22°.
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- Винница+15°... +6°
- Днепр+14°... +5°
- Донецк+14°... 0°
- Житомир+14°... +2°
- Запорожье+16°... +7°
- Ивано-Франковск+20°... +5°
- Киев+14°... +1°
- Кировоград+13°... +7°
- Луганск+13°... 0°
- Луцк+15°... +4°
- Львов+18°... +5°
- Николаев+20°... +9°
- Одесса+20°... +12°
- Полтава+13°... +1°
- Ровно+14°... +3°
- Симферополь+22°... +10°
- Сумы+12°... -1°
- Тернополь+18°... +4°
- Харьков+13°... -1°
- Херсон+21°... +9°
- Хмельницкий+17°... +7°
- Черкассы+14°... +5°
- Чернигов+13°... 0°
- Черновцы+20°... +7°
Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:59 %
Давление:750 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:58
Закат19:03
Видимость:16 км
Фаза луны:
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