В Киеве завтра без осадков, температура до +17°

17:00, 24 сентября 2019
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В столице завтра немного потеплеет.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 сентября, в Киеве без осадков, температура до +17°.

Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине 25 сентября

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +12°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,9 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:46, а зайдет в 18:52.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Украине практически без осадков, на юге температура до +22°.

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Теги: #Киев#погода
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