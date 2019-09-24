В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +15°
Вечером в столице до +8°.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 сентября в Киеве без осадков, температура до +15°.
Погода на неделю: в Украине будет холодно и почти без осадков (карта)
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +8°. Ветер западный и северо-западный, до 5,5 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:44, а зайдет в 18:54.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 24 сентября, в Украине без осадков, тепло будет на юге и западе.
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Погода в Украине
- Винница+13°... +6°
- Днепр+15°... +3°
- Донецк+15°... +1°
- Житомир+14°... +4°
- Запорожье+14°... +8°
- Ивано-Франковск+20°... +4°
- Киев+13°... +2°
- Кировоград+13°... +6°
- Луганск+13°... 0°
- Луцк+15°... +4°
- Львов+19°... +5°
- Николаев+21°... +9°
- Одесса+20°... +12°
- Полтава+13°... +1°
- Ровно+15°... +3°
- Симферополь+23°... +10°
- Сумы+12°... -2°
- Тернополь+18°... +4°
- Харьков+12°... -1°
- Херсон+21°... +9°
- Хмельницкий+16°... +7°
- Черкассы+14°... +6°
- Чернигов+12°... 0°
- Черновцы+19°... +7°
Виргиния, США
+ 22 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:59 %
Давление:750 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:58
Закат19:03
Видимость:16 км
Фаза луны:
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