В Киеве сегодня температура до +15°, без осадков

08:30, 19 сентября 2019
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Вечером в столице температура до +10°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 сентября в Киеве без осадков, температура до +15°.

Возможны заморозки: синоптик дала прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +10°. Ветер западный, до 5,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:37, а зайдет в 19:06.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 19 сентября, в Украине местами пройдут дожди, местами температура до +22°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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