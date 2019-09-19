В Киеве сегодня температура до +15°, без осадков
Вечером в столице температура до +10°.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 сентября в Киеве без осадков, температура до +15°.
Возможны заморозки: синоптик дала прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +10°. Ветер западный, до 5,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:37, а зайдет в 19:06.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 19 сентября, в Украине местами пройдут дожди, местами температура до +22°.
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Погода в Украине
- Винница+14°... +4°
- Днепр+16°... +4°
- Донецк+16°... +3°
- Житомир+14°... +5°
- Запорожье+18°... +4°
- Ивано-Франковск+14°... +4°
- Киев+15°... +5°
- Кировоград+16°... +3°
- Луганск+15°... +4°
- Луцк+14°... +4°
- Львов+13°... +3°
- Николаев+19°... +6°
- Одесса+21°... +10°
- Полтава+15°... +5°
- Ровно+14°... +3°
- Симферополь+19°... +10°
- Сумы+14°... +4°
- Тернополь+13°... +3°
- Харьков+15°... +3°
- Херсон+20°... +8°
- Хмельницкий+13°... +4°
- Черкассы+16°... +3°
- Чернигов+14°... +2°
- Черновцы+16°... +6°
Виргиния, США
+ 14 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+14 °
Влажность:61 %
Давление:761 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:54
Закат19:11
Видимость:16 км
Фаза луны:
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