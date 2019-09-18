В Киеве началась метеорологическая осень

15:29, 18 сентября 2019
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На следующей неделе в Киеве ожидается "бабье лето".

В Киеве началась меторологічна осень / УНИАН
В Киеве началась меторологічна осень / УНИАН

Утром 18 сентября температура воздуха в Киеве опустилась ниже +10°, и по прогнозу Украинского гидрометцентра, день будет прохладным. Среднесуточная температура будет ниже +15°, что свидетельствует о начале в Киеве метеорологической осени.

В Украине выпал первый снег (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Метеорологическое лето в Киеве, которое началось 13 мая и завершилось 17 сентября, в целом продолжалось 127 дней - более четырех месяцев. Самое длинное лето было в 2012 году - оно длилось 166 дней.

Всего за лето было 23 дня с жарой выше +30°. После резкого похолодания нас ожидает потепление, которое называют "бабьим летом".

Напомним, в течение 20-22 сентября в Украине возможны заморозки.

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Теги: #Киев#погода
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