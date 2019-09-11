В Киеве сегодня температура до +27°, облачно с прояснениями
Вечером в столице температура до +19°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 сентября, в Киеве без осадков, температура до +27°.
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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +19°. Ветер юго-восточный, до 3,7 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:25, а зайдет в 19:24.
Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Украине сохранится теплая погода.
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- Винница+27°... +11°
- Днепр+28°... +13°
- Донецк+27°... +12°
- Житомир+27°... +11°
- Запорожье+28°... +14°
- Ивано-Франковск+26°... +8°
- Киев+26°... +12°
- Кировоград+28°... +10°
- Луганск+28°... +11°
- Луцк+27°... +12°
- Львов+25°... +11°
- Николаев+29°... +13°
- Одесса+28°... +14°
- Полтава+27°... +12°
- Ровно+27°... +9°
- Симферополь+29°... +13°
- Сумы+26°... +11°
- Тернополь+26°... +8°
- Харьков+27°... +13°
- Херсон+29°... +14°
- Хмельницкий+26°... +9°
- Черкассы+25°... +11°
- Чернигов+26°... +8°
- Черновцы+25°... +11°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:66 %
Давление:760 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:47
Закат19:24
Видимость:16 км
Фаза луны:
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