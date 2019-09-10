"Идеальный синоптический комфорт": появился прогноз погоды в Украине на завтра
Завтра в течение дня ожидается +25...+29 градусов.
В среду, 11 сентября, в Украине ожидается теплая и сухая погода.
В большинстве регионов Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Об этом в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, завтра в течение дня ожидается +25...+29 градусов.
"В столице будет наблюдаться идеальный синоптический комфорт, никакой "метеозрады": ни дождя, ни тумана, ни мороси, ни жары, ясно, сухо, +27 градусов", - пишет Диденко.
Ожидается, что теплый воздух продержится в Украине до выходных, а в субботу-воскресенье пройдут периодические дожди и похолодает.
Напомним, во вторник, 10 сентября, в Украине будет тепло и без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +11°
- Днепр+27°... +12°
- Донецк+26°... +11°
- Житомир+27°... +11°
- Запорожье+27°... +13°
- Ивано-Франковск+22°... +9°
- Киев+26°... +11°
- Кировоград+27°... +11°
- Луганск+27°... +10°
- Луцк+22°... +12°
- Львов+22°... +11°
- Николаев+28°... +13°
- Одесса+27°... +14°
- Полтава+26°... +12°
- Ровно+25°... +11°
- Симферополь+28°... +13°
- Сумы+25°... +12°
- Тернополь+24°... +11°
- Харьков+27°... +12°
- Херсон+27°... +13°
- Хмельницкий+26°... +12°
- Черкассы+25°... +11°
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