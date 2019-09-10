"Идеальный синоптический комфорт": появился прогноз погоды в Украине на завтра

Завтра в течение дня ожидается +25...+29 градусов.

Завтра в Украине будет тепло / УНИАН

В среду, 11 сентября, в Украине ожидается теплая и сухая погода.

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Об этом в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, завтра в течение дня ожидается +25...+29 градусов.

"В столице будет наблюдаться идеальный синоптический комфорт, никакой "метеозрады": ни дождя, ни тумана, ни мороси, ни жары, ясно, сухо, +27 градусов", - пишет Диденко.

Ожидается, что теплый воздух продержится в Украине до выходных, а в субботу-воскресенье пройдут периодические дожди и похолодает.

Напомним, во вторник, 10 сентября, в Украине будет тепло и без осадков.