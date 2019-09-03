Завтра в большинстве регионов Украины спадет жара, на юге пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

16:30, 3 сентября 2019
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Прохладнее всего будет в северных областях.

Завтра в Украине спадет жара / galleryua.com, berlum
Завтра в Украине спадет жара / galleryua.com, berlum

Согласно данным Погода УНИАН, 4 сентября в большинстве регионов Украины спадет жара, на юге пройдут дожди с грозами.

На смену жаре придут заморозки и дождь со снегом: синоптики дали прогноз погоды в Украине на осень

Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Ночью температура до +13°, днем до +33°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +23°.

В северных областях будет пасмурно. Температура ночью до +10°, днем до +22°. В центре практически без осадков, температура ночью до +10°, днем до +28°.

Согласно народному прогнозу, 4 сентября - Зенона, мученика. Должны появиться первые осенние заморозки, которые способствуют началу паутинолета. Если паутина прилипает к растениям - к теплу.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#похолодание
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