Завтра в большинстве регионов Украины спадет жара, на юге пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
Прохладнее всего будет в северных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 сентября в большинстве регионов Украины спадет жара, на юге пройдут дожди с грозами.
На смену жаре придут заморозки и дождь со снегом: синоптики дали прогноз погоды в Украине на осень
Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Ночью температура до +13°, днем до +33°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +23°.
В северных областях будет пасмурно. Температура ночью до +10°, днем до +22°. В центре практически без осадков, температура ночью до +10°, днем до +28°.
Согласно народному прогнозу, 4 сентября - Зенона, мученика. Должны появиться первые осенние заморозки, которые способствуют началу паутинолета. Если паутина прилипает к растениям - к теплу.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +11°
- Днепр+31°... +17°
- Донецк+28°... +15°
- Житомир+27°... +11°
- Запорожье+32°... +17°
- Ивано-Франковск+22°... +10°
- Киев+30°... +13°
- Кировоград+32°... +16°
- Луганск+29°... +16°
- Луцк+19°... +11°
- Львов+17°... +10°
- Николаев+34°... +18°
- Одесса+31°... +18°
- Полтава+32°... +17°
- Ровно+21°... +10°
- Симферополь+31°... +15°
- Сумы+30°... +14°
- Тернополь+22°... +11°
- Харьков+32°... +17°
- Херсон+33°... +18°
- Хмельницкий+28°... +12°
- Черкассы+30°... +15°
- Чернигов+29°... +12°
- Черновцы+25°... +13°