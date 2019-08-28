Тропическая депрессия "Дженни" обрушилась на Филиппины

12:54, 28 августа 2019
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Скорость ветра оценивается в 55 км/ч.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Тропическая депрессия "Дженни" обрушилась на филиппинский остров Лусон.

Филиппины, Тайвань и Китай пострадали в результате тропического шторма "Байлу"

"Дженни" вышла на сушу в районе муниципалитета Касигуран и продолжает движение в западном направлении со скоростью 35 км/ч, передает Stormnews

Скорость ветра оценивается в 55 км/ч, порывы - в 90 км/ч. Штормовое предупреждение объявлено в регионе Лусон. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ожидается, что 28 августа "Дженни" выйдет в Южно-Китайское море, где усилится до тропического шторма и продолжит движение к центральным районам Вьетнама.

Напомним, в восточной части Тихого океана сформировался тропический шторм "Иво".

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Теги: #шторм#Филиппины
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