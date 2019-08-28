Тропическая депрессия "Дженни" обрушилась на Филиппины

Скорость ветра оценивается в 55 км/ч.

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Тропическая депрессия "Дженни" обрушилась на филиппинский остров Лусон.

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"Дженни" вышла на сушу в районе муниципалитета Касигуран и продолжает движение в западном направлении со скоростью 35 км/ч, передает Stormnews.

Скорость ветра оценивается в 55 км/ч, порывы - в 90 км/ч. Штормовое предупреждение объявлено в регионе Лусон. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ожидается, что 28 августа "Дженни" выйдет в Южно-Китайское море, где усилится до тропического шторма и продолжит движение к центральным районам Вьетнама.

Напомним, в восточной части Тихого океана сформировался тропический шторм "Иво".