Тропическая депрессия "Дженни" обрушилась на Филиппины
Скорость ветра оценивается в 55 км/ч.
Тропическая депрессия "Дженни" обрушилась на филиппинский остров Лусон.
Филиппины, Тайвань и Китай пострадали в результате тропического шторма "Байлу"
"Дженни" вышла на сушу в районе муниципалитета Касигуран и продолжает движение в западном направлении со скоростью 35 км/ч, передает Stormnews.
Скорость ветра оценивается в 55 км/ч, порывы - в 90 км/ч. Штормовое предупреждение объявлено в регионе Лусон. Информация о пострадавших пока не поступала.
Ожидается, что 28 августа "Дженни" выйдет в Южно-Китайское море, где усилится до тропического шторма и продолжит движение к центральным районам Вьетнама.
Напомним, в восточной части Тихого океана сформировался тропический шторм "Иво".
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