В Тихом океане сформировался тропический шторм "Иво"

12:54, 22 августа 2019
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Ожидается, что в ближайшие дни "Иво" усилится до урагана.

Иллюстративное фото / Strange sounds
Иллюстративное фото / Strange sounds

В восточной части Тихого океана сформировался тропический шторм "Иво".

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Сейчас он находится в 790 км к югу от южной оконечности полуострова Калифорния и движется на северо-запад со скоростью 31 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Ожидается, что в ближайшие дни "Иво" усилится до урагана. Опасности на суше он пока не представляет.

Напомним, двое детей погибли в результате мощного урагана в Румынии. Их тела выловили спасатели из потоков грязной воды.

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Теги: #погода#шторм
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