В Тихом океане сформировался тропический шторм "Иво"
Ожидается, что в ближайшие дни "Иво" усилится до урагана.
В восточной части Тихого океана сформировался тропический шторм "Иво".
Тропический шторм "Барри" вызвал наводнения в американском штате Арканзас
Сейчас он находится в 790 км к югу от южной оконечности полуострова Калифорния и движется на северо-запад со скоростью 31 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Ожидается, что в ближайшие дни "Иво" усилится до урагана. Опасности на суше он пока не представляет.
Напомним, двое детей погибли в результате мощного урагана в Румынии. Их тела выловили спасатели из потоков грязной воды.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+25°... +14°
- Днепр+32°... +20°
- Донецк+33°... +19°
- Житомир+25°... +14°
- Запорожье+32°... +21°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+24°... +15°
- Кировоград+31°... +17°
- Луганск+34°... +19°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+33°... +20°
- Одесса+35°... +20°
- Полтава+30°... +18°
- Ровно+24°... +14°
- Симферополь+33°... +20°
- Сумы+30°... +16°
- Тернополь+25°... +13°
- Харьков+32°... +18°
- Херсон+34°... +21°
- Хмельницкий+24°... +14°
- Черкассы+32°... +15°
- Чернигов+24°... +13°
- Черновцы+25°... +14°
Виргиния, США
+ 22 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:72 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:29
Закат19:55
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей