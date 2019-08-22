В Тихом океане сформировался тропический шторм "Иво"

Ожидается, что в ближайшие дни "Иво" усилится до урагана.

Иллюстративное фото / Strange sounds

В восточной части Тихого океана сформировался тропический шторм "Иво".

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Сейчас он находится в 790 км к югу от южной оконечности полуострова Калифорния и движется на северо-запад со скоростью 31 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Ожидается, что в ближайшие дни "Иво" усилится до урагана. Опасности на суше он пока не представляет.

Напомним, двое детей погибли в результате мощного урагана в Румынии. Их тела выловили спасатели из потоков грязной воды.