Из-за непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов, больше всего - на Киевщине
От непогоды пострадали шесть областей.
Сегодня ночью в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 129 населенных пунктов в 6 областях Украины.
В Киеве сильный ветер ломал деревья и сносил рекламные баннеры (фото, видео)
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в Киевской области без электроснабжения остался 51 населенный пункт, в Черниговской - 32, в Сумской - 26, в Житомирской - 16, в Донецкой - 3 и в Волынской - 1.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кроме того, 9 августа в результате сильного ветра в Николаеве упали 35 деревьев. Пострадавших в результате непогоды нет. Подразделения ГСЧС осуществили 14 выездов для уборки деревьев и оказания помощи коммунальным службам города.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали возвращение Украины к солнечной погоде. Грозы возможны только в Харькове, Луганске и Донецке.
Погода в Украине
- Винница+26°... +17°
- Днепр+27°... +13°
- Донецк+26°... +12°
- Житомир+26°... +16°
- Запорожье+27°... +14°
- Ивано-Франковск+30°... +18°
- Киев+25°... +16°
- Кировоград+27°... +12°
- Луганск+25°... +13°
- Луцк+25°... +17°
- Львов+28°... +18°
- Николаев+29°... +16°
- Одесса+31°... +16°
- Полтава+26°... +13°
- Ровно+25°... +16°
- Симферополь+32°... +18°
- Сумы+24°... +12°
- Тернополь+29°... +18°
- Харьков+26°... +13°
- Херсон+29°... +14°
- Хмельницкий+27°... +17°
- Черкассы+26°... +13°
- Чернигов+24°... +13°
- Черновцы+29°... +18°