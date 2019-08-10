Из-за непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов, больше всего - на Киевщине

От непогоды пострадали шесть областей.

В шести областях Украины из-за непогоды обесточены 129 населенных пунктов / фото mk.dsns.gov.ua

Сегодня ночью в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 129 населенных пунктов в 6 областях Украины.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в Киевской области без электроснабжения остался 51 населенный пункт, в Черниговской - 32, в Сумской - 26, в Житомирской - 16, в Донецкой - 3 и в Волынской - 1.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, 9 августа в результате сильного ветра в Николаеве упали 35 деревьев. Пострадавших в результате непогоды нет. Подразделения ГСЧС осуществили 14 выездов для уборки деревьев и оказания помощи коммунальным службам города.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали возвращение Украины к солнечной погоде. Грозы возможны только в Харькове, Луганске и Донецке.